Волшебный плод: что есть для решения всех проблем

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Эндокринолог Разагатова: орехи понижают холестерин

Волшебный плод: что есть для решения всех проблем

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При регулярном употреблении всего 30 миллиграммов, можно наладить работу всего организма.

Орехи снижают уровень холестерина. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Арина Разагатова.

«В одном исследовании было показано, что участники, которые съедали 15-18 орехов макадамии в сутки, имели более низкий уровень холестерина, в том числе ЛПНП („плохой“ холестерин), чем те, в рацион которых макадамия не входила», — рассказала врач.

Также специалист отметила схожее воздействие кешью на организм. Помимо этого, данный вид орехов обладает отличным жиросжигательным эффектом и способствует набору мышечной массы.

С помощью регулярного добавления в питание миндаля, можно скорректировать и другие проблемы. Например, убрать морщины, пигментацию кожи и боль в мышцах после тренировки.

В любых орехах содержатся полезные жиры, которые благотворно влияют на работу всего организма. В сутки рекомендуется употреблять количество, которое будет помещаться в сжатый кулак — около 30 миллиграммов. При этом крайне важно не добавлять к ним варенье и прочие подсластители. Если орехи не нравятся на вкус, лучше мешать их с салатом или использовать в качестве обсыпки при приготовлении мяса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько можно хранить продукты в открытом виде.

+26° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
91.19
-0.26 100.76
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:58
«Не провожаем Настю, а отмечаем ее день рождения»: Навка о прощании с Заворотнюк
17:44
Волшебный плод: что есть для решения всех проблем
17:32
Девять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
17:14
Брошенная роскошь Аршавина: как выглядит выставленный на продажу дом футболиста
17:02
«Я 15 лет испытываю счастье»: как Яна Рудковская отпразднует хрустальную свадьбу
16:50
Черная дыра, или математика войны: как помощь Запада Киеву сказывается на боях в зоне СВО

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Ты моя: сделавший предложение на концерте SHAMAN в Крокусе боец СВО сыграл свадьбу
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2024
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака