Волшебный плод: что есть для решения всех проблем

При регулярном употреблении всего 30 миллиграммов, можно наладить работу всего организма.

Орехи снижают уровень холестерина. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Арина Разагатова.

«В одном исследовании было показано, что участники, которые съедали 15-18 орехов макадамии в сутки, имели более низкий уровень холестерина, в том числе ЛПНП („плохой“ холестерин), чем те, в рацион которых макадамия не входила», — рассказала врач.

Также специалист отметила схожее воздействие кешью на организм. Помимо этого, данный вид орехов обладает отличным жиросжигательным эффектом и способствует набору мышечной массы.

С помощью регулярного добавления в питание миндаля, можно скорректировать и другие проблемы. Например, убрать морщины, пигментацию кожи и боль в мышцах после тренировки.

В любых орехах содержатся полезные жиры, которые благотворно влияют на работу всего организма. В сутки рекомендуется употреблять количество, которое будет помещаться в сжатый кулак — около 30 миллиграммов. При этом крайне важно не добавлять к ним варенье и прочие подсластители. Если орехи не нравятся на вкус, лучше мешать их с салатом или использовать в качестве обсыпки при приготовлении мяса.

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