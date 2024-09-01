«Влюбился в одну девчонку»: Amirchik рассказал о своем 1 сентября

Удалось ли певцу получить взаимность?

Начинающий певец Амирхан Батабаев, выступающий под псевдонимом Amirchik, провел свое 1 сентября в школе с романтическим настроением. Дело в том, что во время линейки артист влюбился в свою одноклассницу. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на презентации нового альбома Мота «АВГУСТ НАВСЕГДА».

«Я влюбился тогда в одну девчонку, ее звали Коваль Юля, но за девять лет учебы у меня ни разу не получилось завоевать ее», — признался Amirchik.

Не дождавшись взаимности, Амирхан перестал проявлять знаки внимания однокласснице.

По словам артиста, в школе он был «хорошистом». Однако позже в его жизни появилось новое увлечение — баскетбол, и он забросил учебу.

Amirchik также признался, что во время обучения его больше всего привлекали уроки английского языка. Парень быстро справлялся со всеми заданиями, из-за чего мог пораньше уйти с урока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что справиться с некоторыми комплексами начинающему певцу Амирхану Батабаеву помогли брекеты и занятия спортом.