Синоптики сообщили об аномальной жаре и ливнях этой осенью

Бабье или индийское лето отменилось во многих регионах. Но москвичи могут пока купальники не убирать.

За день до начала осени синоптики сообщили о резких изменениях в прогнозе погоды на сентябрь. Теплая и приятная погода будет только в Москве и Подмосковье. В остальных регионах России будут дожди, холода и аномалии, сообщил MK.RU ссылкой на экспертов.

Бабье или индийское лето отменилось в районе Урала, где температура будет в районе девяти градусов, а ночью заморозки. В Сибири обещают регулярные дожди и усиление ветра, столбик термометра опустится ниже 12 градусов. В Омске ливни будут сочетаться с шестью градусами тепла. В этих же районах возможем снег. Приморью, Дальнему Востоку и ряду других районов, ждать тепла также не стоит.

Для Москвы прогноз синоптиков не изменился. Осень начнется с аномальной жары в 25 градусов, а количество осадков сократится на 20%. Все это из-за засухи в первой половине месяца, сообщает ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец. Югу России также повезло, там столбик термометра не опустится ниже 27 градусов.

Но не стоит обольщаться. Уже в октябре погода вернется в привычное состояние и оставшиеся месяцы осени не удивят.

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