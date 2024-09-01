Российские войска штурмуют Угледар впервые за последние два года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 124 0

Позиции украинских боевиков в городе со вчерашнего вечера подвергаются аномально мощным ракетно-бомбовым ударам.

Российские войска штурмуют Угледар впервые за последние два года

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Российские войска штурмуют Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет aif.ru со ссылкой на военнослужащих 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Отмечается, что активные боевые действия в Угледаре возобновились впервые за последние два года.

Данные о начале штурма города подтверждают украинские Telegram-каналы. Они публикуют видео боевиков ВСУ, снятые в Угледаре на южно-донецком направлении.

По предварительным данным, российские силы активно атакуют позиции противника при поддержке артиллерии и авиации. Есть сведения, что украинские войска уже частично отошли с некоторых укреплений. Также известно, что подразделения ВСУ начали перебрасывать от Угледара в Селидово.

До этого сообщалось, что накануне позиции украинских боевиков в Угледаре начали подвергаться аномально мощным ракетно-бомбовым ударам.

В начале августа артиллерийские расчеты бригады морской пехоты ТОФ приступили к уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском участке фронта.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы завершают освобождение Часова Яра в ДНР.

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