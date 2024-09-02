Игорь Крутой о своем подопечном: «Мать в тюрьме, у бабушки онкология»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 50 0

Игорь Крутой помогает молодому исполнителю Ооржаку Денберелу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тяжелая судьба 18-летнего Ооржака Денберела не помешала ему раскрыть природный талан и заполучить внимание знаменитого продюсера.

Продюсер и композитор Игорь Крутой рассказал, какому молодому артисту помогает. Речь идет о 18-летнем Денбереле Ооржаке. Тяжелая судьба мальчика не помешала ему развивать свои вокальные данные. Возможно, именно эти проблемы и помогли ему раскрыть свой талант.

«Вот Ооржак Демберел, например. Его мать в тюрьме до сих пор. Есть бабушка, которая его вырастила, у нее сейчас онкология 4-й стадии. И я стараюсь помочь, чем могу, парню. Это не значит, что я тяну его в ущерб другим. Но буду и дальше помогать по мере возможностей», —рассказал Крутой в беседе с 5-tv.ru на конкурсе «Новая волна».

Молодой парень уже много достиг. Он стал победителем «Детской Новой Волны», принимал участие в популярном музыкальном шоу на федеральном канале и получил приз зрительских симпатий на «Новой Волне 2024». Так что ленивым и бесперспективным назвать Денберела точно нельзя.

«Оказаться среди талантливых людей — для меня это настоящая радость! Каждый из вас приносит в нашу общую семью уникальный свет и вдохновение», — поделился певец.

О семье мальчик говорит немного, но недавно он в личном блоге поблагодарил мать за талант и веру в него.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маликов представил публике свою молодую спутницу.

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