Российские пловцы завоевали «золото» и «серебро» на Паралимпиаде в Париже

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Места на пьедестале почета заняли Роман Жданов и Виктория Ищиулова.

Российские пловцы завоевали «золото» и «серебро» на Паралимпиаде в Париже

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Российские пловцы Роман Жданов и Виктория Ищиулова завоевали золотую и серебряную медали на Паралимпиаде в Париже.

Так, Жданов стал первым в заплыве на 150 метров комплексным плаванием с результатом две минуты 23,03 секунды. Второе и третье места заняли соответственно израильтянин Ами Дадаон и мексиканец Анхель Камачо Рамирес.

Ищиулова стала второй в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Россиянка проплыла дистанцию за две минуты 40,65 секунды, уступив британской пловчихе Брок Уистон 0,28 секунды. Третьей к финишу пришла еще одна британка Элис Тай. Ищиулова стала трехкратным призером Паралимпиады.

Всего на счету сборной России сейчас 22 медали: пять золотых, девять серебряных и восемь бронзовых наград.

Паралимпийские игры во французской столице завершатся 8 сентября. Российских спортсменов допустили до соревнований только в нейтральном статусе. Так же, как и на летних Олимпийских играх, которые прошли в Париже ранее, атлетам из РФ строго запрещено демонстрировать любую символику страны. Помимо этого, результаты, которых достигли россияне в ходе Игр, не будут учтены в общем зачете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пловцы в первый день Паралимпиады в Париже завоевали три медали.

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