Турецкий стрелок Юсуф Дикеч запатентует свою «олимпийскую» позу

Спортсмен стал звездой интернета после выступления в Париже и столкнулся с попытками других людей присвоить его индивидуальность.

Стрелок из Турции Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Париже, решил запатентовать свою позу при стрельбе и подал заявку в соответствующие инстанции, говорится в материале издания TGRT Haber.

Примечательно, что он оказался не первым — другие люди тоже пытались зарегистрировать данный патент, при этом разрешения спортсмена они не спрашивали.

О ситуации высказался Орхан Эриман, генеральный директор компании Markiz Patent, подавшей заявку от имени турецкого стрелка Он заявил, что рад выступить посредником в рассмотрении заявки Дикеча на товарный знак, потому что тот не просто завоевал для своей страны олимпийское «серебро», но и внес существенный вклад в ее продвижение.

Дикеч обрел популярность в сети после участия в соревнованиях в Париже. 51-летний спортсмен стрелял из пневматического пистолета с десяти метров в смешанных парах. Но не только сами результаты турка впечатлили пользователей интернета. Расслабленная поза с рукой в кармане стала его «визитной карточкой». Кроме того, Дикеч выступал без антибликовых очков и наушников и производил впечатление человека, на которого не влияет обстановка вокруг.

В интервью журналистам агентства Reuters после соревнований стрелок признавался — хоть он и выглядел максимально спокойным во время стрельбы, внутри бушевали эмоции. Свою позу спортсмен назвал символом честной игры, простоты и ответственности — олимпийского духа. Именно поэтому, уверен Дикеч, она не осталась незамеченной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пловцы в первый день Паралимпиады в Париже завоевали три медали.