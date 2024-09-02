Вещественное доказательство: в РФ наладят выпуск дефицитного сырья для стройматериалов

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В РФ наладят выпуск дефицитного сырья для стройматериалов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Почему важный химикат оказался недоступным и как это влияет на рынок?

Уже в этом году в России могут наладить выпуск сырья, без которого невозможна работа ключевых отраслей экономики. Речь идет о так называемом МДИ — он же метилендифенилдиизоцианат.

Без этого сложного во всех смыслах химиката не обойдется производство холодильников, различных герметиков, компонентов бытовой техники, машин и даже самолетов. Сейчас наша страна зависит от импорта этого вещества, но теперь, по инициативе Минпромторга, выпускать МДИ будут на отечественных предприятиях. Опытную партию планируют создать уже в четвертом квартале этого года.

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Вещественное доказательство: в РФ наладят выпуск дефицитного сырья для стройматериалов

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