Вещественное доказательство: в РФ наладят выпуск дефицитного сырья для стройматериалов

Почему важный химикат оказался недоступным и как это влияет на рынок?

Уже в этом году в России могут наладить выпуск сырья, без которого невозможна работа ключевых отраслей экономики. Речь идет о так называемом МДИ — он же метилендифенилдиизоцианат.

Без этого сложного во всех смыслах химиката не обойдется производство холодильников, различных герметиков, компонентов бытовой техники, машин и даже самолетов. Сейчас наша страна зависит от импорта этого вещества, но теперь, по инициативе Минпромторга, выпускать МДИ будут на отечественных предприятиях. Опытную партию планируют создать уже в четвертом квартале этого года.