Путин поручил изучить возможность оплаты проезда через МАКС

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Это должно повысить прозрачность платежей за перевозки пассажиров.

Можно ли оплачивать в общественном транспорте через МАКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность использования сервиса «Цифровая платформа МАКС» для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Соответствующее поручение опубликовано  по итогам заседания Президиума Государственного совета на сайте Кремля.

Правительству совместно с комиссиями Госсовета по направлениям «Эффективная транспортная система» и «Экономика данных», а также с региональными властями поручено принять меры для повышения прозрачности платежей за перевозки пассажиров и увеличения доли безналичной оплаты.

В рамках поручения также необходимо рассмотреть использование Единой биометрической системы, ее региональных сегментов и сервиса «Цифровая платформа МАКС» для оплаты проезда в общественном транспорте.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 25 декабря 2026 года. В дальнейшем информацию планируется предоставлять раз в полгода.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, главы ряда регионов и другие должностные лица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 сентября вступили в силу новые требования к оформлению билетов на общественный транспорт. Изменения установили единый стандарт для проездных документов.

Теперь билеты должны содержать обязательный набор сведений, включая данные самого документа, информацию о багаже и ручной клади. Новые правила распространяются также на абонементные проездные и документы для специальных перевозок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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