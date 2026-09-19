Попытка диверсии не помешала проведению выборов в Госдуму в регионах ДФО

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

На Дальнем Востоке явка оказалась выше, чем на голосовании 2021 года.

Попытка диверсии на выборах на Дальнем Востоке: подробности

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Попытку диверсии на выборах в Госдуму предотвратили в регионах ДФО

Попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщили Минцифры России.

По данным ведомства, диверсия была направлена на то, чтобы помешать проведению голосования.

Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе уже полностью восстановлена.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. На Дальнем Востоке участки работают в штатном режиме.

По данным на второй день голосования, в ряде регионов ДФО явка оказалась выше, чем на выборах в Госдуму 2021 года.

В Чукотском автономном округе проголосовали 50,76% избирателей, в Амурской области — 31,31%, на Камчатке — 32,28%, в Якутии — 31,24%.

В Приморском крае явка составила около 36,8%, в Бурятии — 28,17%, в Хабаровском крае — 25,04%, в Забайкальском крае — 24,79%, в Иркутской области — 20,18%.

Ранее сообщалось, что несколько сел на Чукотке показали стопроцентную явку в первый день голосования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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