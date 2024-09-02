США еще в 90-х получили доступ к коллекциям вирусов и бактерий в бывших республиках СССР.

Запад проводит опыты по созданию биологического и нового химического оружия в психиатрических больницах Украины и Грузии. Такое заявление сделал президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с ТАСС.

«И мы уже видим, как на Украине под Харьковом, в Грузии в нарушение всех норм морали и права они проводили опаснейшие исследования, в частности, на пациентах психиатрических больниц с целью создания биологического и нового химического оружия», — сказал он.

Как отметил Ковальчук, сегодня глобальной угрозой становится именно биооружие, ведь его использование неявно. Так, модификацию можно принять за естественные, природные процессы.

К тому же, благодаря продолжающемуся развитию генетики, можно направленно модифицировать геном или любой вирус, а еще сделать абсолютно новый искусственный вирус.

Ковальчук уверен, что Соединенные Штаты после распада СССР вошли во все бывшие республики и стали там контролировать санэпидстанции. Так, считает ученый, американцы получили доступ к коллекциям вирусов и бактерий, хранившихся в этих странах.

Еще в марте сообщалось, что фармкомпании Запада ставили жесткие смертельные эксперименты на украинцах. На гражданах испытывались препараты, способные вызвать рак. Найденная документация датирована периодом с 2008 по 2016 год. Согласно ей, исследования проводились на людях всех возрастов, в том числе детях от одного года.

Комментируя такую информацию, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Запад считает Украину полигоном для отработки опасных технологий. По его словам, последствия таких экспериментов несут долгоиграющий характер и будут влиять не только на самих людей, но и окружающую среду, а также здоровье следующих поколений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина может использовать химоружие при поражении ВСУ. Из-за неудач боевиков киевский режим готов нарушить международные правовые нормы, подчеркнул военный эксперт Игорь Никулин.