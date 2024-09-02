Путин: военные сделают все для нормализации жизни школьников в приграничье

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 52 0

Речь идет о трех приграничных регионах, включая Курскую область.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Вооруженные силы (ВС) РФ сделают все возможное для восстановления нормальной жизни в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

«Безусловно, страна наша, Вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах восстановилась», — указал Путин.

Как отметил лидер государства, этим уже занимаются около десяти тысяч жителей Республики Тува, которые находятся в зоне проведения спецоперации. Это, как указал президент, свидетельствует о том, что «традиции предков живы».

«Уверен, так и будет — не может никаких сомнений», — заявил президент.

Ранее Путин в первый учебный день, 2 сентября, в рамках визита в Туву посетил среднюю образовательную школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как Путин посетил среднюю школу № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

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