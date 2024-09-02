«В лучших европейских традициях»: как власти Молдавии «давят» оппозицию перед выборами

Голосование в республике назначено на 20 октября. В том числе, и референдум о возможном вступлении в ЕС.

Прозападные власти Молдавии творят беспредел перед выборами в стране и нарушают политические права оппозиции. Так ситуацию в республике в эксклюзивном интервью «Известиям» прокомментировал Илан Шор.

Лидер оппозиционного блока «Победа» подчеркнул, что их кандидатов не допускают к выборам, заводят уголовные дела, — все, что называется, в лучших «европейских традициях».

«Европейцы — это просто пустые обманщики, потому что они приходили в Молдову с тремя тезисами. Свободные выборы, — но мы видим, какие они свободные на нашем примере. Свобода слова — мы тоже видим, 14 телеканалов за год закрыли, это и есть самая демократическая европейская свобода слова. Ну и, скажем так, цензура, которая, мы тоже видим, что с ней происходит», — указал Илан Шор.

Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в ЕС назначены на 20 октября.

Ранее ЦИК страны отклонил заявку оппозиционного кандидата Василия Боли. Накануне он подал апелляцию в суд. По словам политика, все документы соответствовали закону, но «Избирком пошел на прямое нарушение Конституции и принципа свободы выборов». Поданную жалобу власти должны рассмотреть в течение трех дней.