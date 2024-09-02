Ей был всего месяц: найденную мертвой в коробке девочку мог убить родной отец

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 58 0

Найденную мертвой в коробке в шкафу месячную девочку мог убить родной отец

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; Telegram / Официальный канал следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия / su_sk_buryatia; 5-tv.ru

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Мужчину уже задержали, ему предъявлено обвинение.

В Бурятии выясняют обстоятельства смерти новорожденной девочки. Ребенка нашли мертвым в коробке, лежащей в шкафу. Подозреваемым в убийстве малышки стал ее родной отец. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Соответствующую информацию подтвердили и в СУ СК РФ по республике.

«В ночь на 1 сентября 2024 года в одном из домов в улусе Дэдэ-Ичетуй было обнаружено тело грудного ребенка с признаками насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.

Отца девочки задержали. В ходе допроса он подробно рассказал о случившемся, мужчине предъявлено обвинение.

Случилось все 31 августа. В этот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с сожительницей и во время конфликта убил свою дочь, которой был всего месяц от роду. Тело младенца он спрятал в картонной коробке на веранде. После к ним пришла в гости соседка, которая нашла малышку.

Правоохранители продолжают расследование, в ходе которого собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии нашли тело новорожденной девочки в коробке в шкафу. Девочка родилась 30 июня 2024 года в многодетной семье, но в августе она пропала. Причем мать малышки — инвалид, она признана недееспособной.

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