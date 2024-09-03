«На могилах обычно такие»: Лолита Милявская показала свое школьное фото

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Певица Лолита нашла у матери свое школьное фото

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Instagram* / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

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Звезда эстрады поделилась воспоминаниями из детства не без присущего ей юмора.

В день ностальгии по школьным временам — 1 сентября — певица Лолита Милявская поделилась с подписчиками своим школьным архивом, который бережно сохранила ее мама.

В своих социальных сетях Лолита показала самое интимное, что может быть у человека — фотографию с первого класса, а также школьный альбом с обложкой в «могильной эстетике», снимки из него напомнили певице фотокерамику. Исполнительница продемонстрировала подписчикам еще и красный аттестат об окончании школы и общую фотографию класса.

Не обошлось и без раритетного диплома советского школьника и почетной грамоты.

«Первое место в одевании противогаза на соревнованиях в одевании противогаза на соревнованиях в честь 62 годовщины Советских Вооруженных сил», — зачитала Лолита надпись, оставленную рукой директора школы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло выступление Филиппа Бедросовича на юбилее бизнесмена.

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