Встретили с караваем и икрой: Филипп Киркоров выступил на юбилее бизнесмена

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Филипп Киркоров выступил на юбилее бизнесмена в Екатеринбурге

Встретили с караваем и икрой: Филипп Киркоров выступил на юбилее бизнесмена

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Организаторы закрытой вечеринки в Екатеринбурге раскрыли, сколько стоило выступление артиста.

Народный артист России Филипп Киркоров в Екатеринбурге выступил на юбилее уральского бизнесмена Александра Шадрина. Об этом сообщает издание KP.RU.

Мероприятие получилось помпезным. Сначала певца встретили в отеле, где он остановился, с караваем и тремя видами икры. Короля российской эстрады организаторы хотели поприветствовать как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Кроме того, на закрытом вечере, который назывался «Бал соблазнов», выступила певица Слава. Именинник был не только наблюдателей шоу, но и активным участником, он пел на сцене вместе с любимыми артистами.

А потом к гостям вышел и сам Филипп Киркоров. Он исполнил несколько песен сольно, а также с виновником торжества и его супругой.

«Выступление такого артиста, как Филипп Киркоров, на праздничном мероприятии, в среднем стоит около десяти миллионов рублей», — сообщил изданию источник в концертной сфере.

К слову, Александр Щедрин большой поклонник российской эстрады. На его свадьбе в 2021 году была певица Лолита и группа «ВИА ГРА».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что продюсер Яна Рудковская раскрыла главный секрет похудения короля поп-страды Филиппа Киркорова.

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