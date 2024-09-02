«Время проходит очень быстро»: Кириенко поздравил студентов РАНХиГС с Днем знаний

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 44 0

Кириенко поздравил студентов РАНХиГС с Днем знаний

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Какие напутственные слова дал первый замглавы администрации президента РФ молодому поколению?

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил студентов РАНХиГС с началом нового учебного года, процитировав президента страны Владимира Путина.

«Владимир Владимирович нам всем не раз говорил: „Понимаю, что вы все очень заняты, что у вас важная, ответственная работа, но при всей важности вашей работы ничего важнее, чем передача знаний, опыта, навыков подрастающему поколению, не существует“. Потому что это вопрос про будущее, время проходит очень быстро», — сказал Кириенко.

Стоит добавить, что Путин вновь провел в этом году урок «Разговоры о важном». Дети просили у главы государства советы и задавали самые разные вопросы. Начиная с того, сколько времени президент тратит на сон, и заканчивая вероятностью начала скорых переговоров с Украиной.

Ранее 5-tv.ru писал, как мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем знаний.

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«Время проходит очень быстро»: Кириенко поздравил студентов РАНХиГС с Днем знаний

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