Возраст не при чем: врач назвала три причины частых головокружений

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 33 0

Невролог Шаповалова: у головокружения три основные причины

Возраст не при чем: врач назвала три причины частых головокружений

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via

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Речь идет не только о кратковременном эффекте, но и серьезном заболевании.

У частых головокружений может быть три основные причины, все они связаны с нарушениями в работе внутреннего уха. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-невролог Мария Шаповалова.

Речь идет о доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ), болезни Меньера, а также нейроните вестибулярного нерва.

ДППГ возникает, когда отолиты — маленькие кристаллики, лежащие на мембране вестибулярного аппарата — выпадают в полость полукружных каналов. Это может произойти случайно, если человек примет неудобную позу. Специально спровоцировать такое состояние невозможно.

Болезнь Меньера характеризуется продолжительными приступами головокружения, которые могут длиться до 12 часов. Они не зависят от положения тела или головы. Также заболевание сопровождается заложенностью ушей, шумом и нарушениями слуха.

«При нейроните же головокружение очень сильное, оно также может продолжаться длительное время — до нескольких дней, а шаткость при ходьбе может продолжаться до нескольких недель. Но, в отличие от болезни Меньера, симптомов со стороны уха нет», — пояснила врач.

Однако важно помнить, что головокружение также могут вызывать опухоли, инсульты и мигрени. Поэтому в любом случае стоит обратиться к специалисту, чтобы выяснить причину недомогания наверняка.

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