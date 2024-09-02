Умер лишившийся обеих ног актер из сериалов «Бухта Доусона» и «Морская полиция»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Актер Оби Ндифо умер в возрасте 51 года

Умер лишившийся обеих ног актер из сериалов «Бухта Доусона» и «Морская полиция»

Фото: Кадр из сериала «Звездные врата», 1997 г.

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Пять лет назад Оби Ндифо стал жертвой страшной аварии, которая поставила крест на его карьере и сильно подорвала здоровье.

Актер популярных сериалов «Бухта Доусона» и «Морская полиция» Оби Ндифо, лишившийся ног в ДТП пять лет назад, скончался на 52-м году жизни. Трагической новостью поделилась его старшая сестра.

Причину смерти родственница не раскрыла, однако ранее сообщалось, что у Ндифо после аварии начались проблемы со здоровьем.

Первым фильмом с участием Ндифо стала франшиза «Звездный путь» середины 1990-х, где он снялся по окончании театральной школы Йельского университета.

Настоящую известность актеру принесло участие в популярном сериале «Бухта Доусона», в которой он с 1998 по 2002 годы исполнял роль повара Боди — шурина главной героини Джоуи Поттер в исполнении Кэти Холмс.

Также Ндифо появился в сериалах «Звездные врата SG-1», «Западное крыло», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Пересечение Иордана», «Округ» и других.

Помимо работы в кино, Ндифо преподавал йогу и основал в Лос-Анджелесе некоммерческую организацию «Альянс искусств за человечество», которая реализует программы художественного образования.

Авария, в результате которой актер лишился обеих ног, произошла в августе 2019 года. Пьяный водитель сбил Ндифо на бульваре Беверли, когда тот загружал холодильник в багажник стоящего у тротуара автомобиля.

Хирурги не смогли спасти актеру конечности, одна из которых была полностью раздроблена, а другая частично оторвана. Родные и друзья Ндифо собрали для него около 300 тысяч долларов, которые пошли на операцию, лечение и покупку протезов.

На смерть актера отреагировала его коллега по «Бухте Доусона» Кэти Холмс. В соцсети 45-летняя кинозвезда написала, что Ндифо был добрым человеком и с ним было замечательно работать.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста РФ Алексея Кудиновича на 74-м году жизни.

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