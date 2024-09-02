Научиться заново водить: как сесть за руль после долгого перерыва

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 20 0

Психолог Фомин: поездка по спокойной улице поможет водителю вспомнить правила

Научиться заново водить: как сесть за руль после долгого перерыва

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Психолог дал несколько советов, которые помогут автолюбителям вернуться на дорогу после отпуска.

Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал Газета.ru, как справиться со страхом вождения авто после долго летнего перерыва. Врач объяснил, что боязнь возвращаться за руль связанна со страхом, что человек забыл правила вождения. Поэтому многие водители оттягивают момент возвращения в машину. 

«Осенью усугубляется трафик на трассах, потому что все возвращаются с отпусков. Если у водителя был длительный перерыв в вождении авто, то садиться за руль после лета становится страшно и тревожно. Поэтому я рекомендую себя к этому подготовить», — заявил эксперт.

Евгений Фомин советует потренироваться перед основной поездкой. Стоит сесть за руль и проехать по спокойным улицам. Сделав это, автолюбитель запустит мышечную память, и все вспомнится само собой. Также врач посоветовал обратить внимание на ощущения, которые водитель испытывает в машине - как лежит руль в руках, как ощущается дорога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица IOWA жила с сыном в машине.

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