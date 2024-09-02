Не поместился в кровать: спортсмен из Ирана был вынужден спать на полу в паралимпийской деревне

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 21 0

Спортсмен из Ирана Мехрзад был вынужден спать на полу в паралимпийской деревне

Не поместился в кровать: спортсмен из Ирана был вынужден спать на полу в паралимпийской деревне

Фото: www.globallookpress.com / Jens BÃ¼ttner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какие испытания подготовила Паралимпиада во Франции для самого высокого волейболиста?

Самому высокому паралимпийскому спортсмену — иранцу Мортезе Мехрзаду — пришлось спать на полу из-за своего роста, сообщает The New York Post.

Курьезные истории продолжают приходить из Парижа, где продолжается Паралимпиада. Разместившийся в паралимпийской деревне Мехрзад рассказал, что в его номере не подготовили индивидуальную кровать, которая учитывала бы особенности высокорослого (2,5 метра — Прим. ред.) 36-летнего параатлета. Он страдает редким заболеванием, которое стимулирует избыточный рост — акромегалией.

«На играх в Токио в 2020 году ему предоставили специальную кровать», — напомнил главный тренер сборной Ирана по волейболу Хади Резаи.

Наставник также уверен, что отсутствие комфортного спального места не помешает двукратному паралимпийскому чемпиону сконцентрироваться на подготовке к соревнованиям и завоевать «золото» в третий раз.

«Для него не имеет значения, будет ли он лежать на полу или ему не хватит еды», — добавил Резаи.

Тренер уверен, что Мехрзад в любом случае приведет команду к победе. 

Мортеза Мехрзад является самым высоким паралимписким волейболистом за всю историю Игр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкий стрелок Юсуф Дикеч запатентует свою «олимпийскую» позу.

+19° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
90.00
-1.19 99.26
-1.50
Кто получит подарки от осени: гороскоп финансов на сентябрь 2024

Последние новости

0:42
Нашествие «вампиров»: россияне жалуются на незваных ночных гостей
0:20
Концерт-реквием в память о жертвах теракта в Беслане прошел во Владикавказе
23:58
Умер актер из культовой комедии «Ва-банк» Корчаровский
23:44
Не поместился в кровать: спортсмен из Ирана был вынужден спать на полу в паралимпийской деревне
23:26
Зеленский признал атаку на Курскую область бесполезной для ВСУ в Донбассе
23:08
Пассажирский Airbus совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральные Воды

Сейчас читают

Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
«Почему не в доме престарелых?» — психолог оценила совет знакомиться в больнице
«Попробуйте выстроить план»: должны ли родители помогать школьнику с уроками
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео