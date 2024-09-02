Не поместился в кровать: спортсмен из Ирана был вынужден спать на полу в паралимпийской деревне

Какие испытания подготовила Паралимпиада во Франции для самого высокого волейболиста?

Самому высокому паралимпийскому спортсмену — иранцу Мортезе Мехрзаду — пришлось спать на полу из-за своего роста, сообщает The New York Post.

Курьезные истории продолжают приходить из Парижа, где продолжается Паралимпиада. Разместившийся в паралимпийской деревне Мехрзад рассказал, что в его номере не подготовили индивидуальную кровать, которая учитывала бы особенности высокорослого (2,5 метра — Прим. ред.) 36-летнего параатлета. Он страдает редким заболеванием, которое стимулирует избыточный рост — акромегалией.

«На играх в Токио в 2020 году ему предоставили специальную кровать», — напомнил главный тренер сборной Ирана по волейболу Хади Резаи.

Наставник также уверен, что отсутствие комфортного спального места не помешает двукратному паралимпийскому чемпиону сконцентрироваться на подготовке к соревнованиям и завоевать «золото» в третий раз.

«Для него не имеет значения, будет ли он лежать на полу или ему не хватит еды», — добавил Резаи.

Тренер уверен, что Мехрзад в любом случае приведет команду к победе.

Мортеза Мехрзад является самым высоким паралимписким волейболистом за всю историю Игр.

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