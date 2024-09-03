Олимпийские чемпионы провели «Марафон зарядок» в школах Владивостока

Олимпийские чемпионы России провели в школах Владивостока разминку с учениками — с этого мероприятия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) начался федеральный проект «Марафон зарядок».

Мастер-класс 1,5 тысячи школьникам показали двукратные олимпийские чемпионы боксер Олег Саитов и фехтовальщица Яна Егорян, олимпийские чемпионы гимнаст Никита Нагорный, боксер Евгений Тищенко и лыжник Александр Легков. Среди наставников также были призеры Игр боксер Раимкуль Малахбеков и гимнастка Дарья Нагорная.

«Марафон зарядок» во Владивостоке — один из этапов программы Спортивных игр ВЭФ, которые продлятся три дня. В среду по острову Русский пройдет забег «За дружбу в спорте», а 5 сентября недалеко от пляжа «Юбилейный» начнется III Международная Владивостокская регата. Ее посетители смогут увидеть новый зрелищный вид «прибрежная гребля». Презентацию проведут спортсмены из России, Белоруссии, Китая, Армении, Кубы, Пакистана, Казахстана и Узбекистана.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ранее 5-tv.ru писал об открытии «Улицы Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2024.