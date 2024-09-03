Олимпийские чемпионы провели «Марафон зарядок» в школах Владивостока

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Занятия для ребят провели Олег Саитов, Никита Нагорный, Александр Легков и другие спортсмены.

Олимпийские чемпионы провели «Марафон зарядок» в школах Владивостока

Фото: © РИА Новости / Станислав Жданов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ВЭФ-2024

Олимпийские чемпионы России провели в школах Владивостока разминку с учениками — с этого мероприятия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) начался федеральный проект «Марафон зарядок».

Мастер-класс 1,5 тысячи школьникам показали двукратные олимпийские чемпионы боксер Олег Саитов и фехтовальщица Яна Егорян, олимпийские чемпионы гимнаст Никита Нагорный, боксер Евгений Тищенко и лыжник Александр Легков. Среди наставников также были призеры Игр боксер Раимкуль Малахбеков и гимнастка Дарья Нагорная.

«Марафон зарядок» во Владивостоке — один из этапов программы Спортивных игр ВЭФ, которые продлятся три дня. В среду по острову Русский пройдет забег «За дружбу в спорте», а 5 сентября недалеко от пляжа «Юбилейный» начнется III Международная Владивостокская регата. Ее посетители смогут увидеть новый зрелищный вид «прибрежная гребля». Презентацию проведут спортсмены из России, Белоруссии, Китая, Армении, Кубы, Пакистана, Казахстана и Узбекистана.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ранее 5-tv.ru писал об открытии «Улицы Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2024.

+19° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
90.00
-1.19 99.26
-1.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:42
Олимпийские чемпионы провели «Марафон зарядок» в школах Владивостока
6:36
Маленький геймер: как определить зависимость от компьютерных игр у ребенка
6:18
Нарышкин назвал историческую память основой отношений Вьетнама и России
6:00
Кочующий миномет «Василек» уничтожает боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:46
Путин призвал решить проблему аварийного жилья в России
5:24
Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась на ВЭФ-2024

Сейчас читают

Отчипнуть у Запада: Китай решил оставить Европу и США без полупроводников
«На могилах обычно такие»: Лолита Милявская показала свое школьное фото
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео