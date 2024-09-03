Интерес, удобство и финансы: как выбрать секцию для ребенка

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 45 0

Психолог Алексеева: секция для ребенка должна быть рядом с домом или школой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Juergen Hasenkopf; 5-tv.ru

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Дополнительные занятия — важная часть воспитания и развития детей.

При выборе секции для ребенка в первую очередь стоит ориентироваться на транспортную доступность — место занятий должно находиться недалеко от дома или школы. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала клинический психолог, педагог высшей категории Маргарита Алексеева.

«Если ребенок маленький и не может самостоятельно ходить на секцию, вам нужно будет выбрать удобное по логистике место», — подчеркнула Алексеева.

Также при выборе кружка следует отталкиваться от личных предпочтений ребенка. Выяснить, что ему больше всего нравится, чтобы занятия не были в тягость, и сын или дочь получал удовольствие от процесса и был заинтересован.

Если ребенок тяготеет к спорту, не стоит записывать его во все секции подряд. Лучше узнать, какой именно вид спорта кажется наиболее привлекательным.

«Посмотрите с ребенком видео с соревнований и показательных выступлений. Обсудите интересы ребенка. Узнайте, на какую секцию ходят его друзья и одноклассники», — посоветовала Алексеева.

Не менее важным является и то, какой педагог занимается с детьми. Родителям необходимо поговорить с преподавателем, чтобы узнать о его опыте и образовании. Если это тренер, можно спросить, состоит ли он в региональной спортивной организации.

«Чтобы не было неприятных сюрпризов, уточняйте, сколько стоит оборудование для выбранного вида спорта и как быстро его нужно будет купить. Какие могут быть дополнительные расходы: соревнования, сборы, возможно, что-то еще», — отметила психолог.

Кроме того, следует обсудить, есть ли в секции специальные программы во время школьных каникул. Это поможет организовать досуг ребенка в свободное от учебы время.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как воспитать из ребенка отличника — советы психолога.

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