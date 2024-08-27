«Родители из анекдота»: психолог рассказала, как воспитать из ребенка отличника

Порой взрослые ставят перед детьми задачи, которые не только не помогают добиться успехов в учебе, но и мешают их развитию. Чтобы избежать этого, важно знать несколько простых правил.

Воспитать из ребенка отличника поможет одобрение родителями его даже самых небольших успехов. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала клинический психолог и ОРКТ-терапевт Маргарита Алексеева.

«Часто родители делают акцент только на конечном результате — это оценки за контрольные работы, в конце четверти или года. Но учеба — это длительный процесс и важно замечать усилия ребенка именно в этом процессе», — настояла клинический психолог.

Специалист призвала родителей внимательнее относиться к небольшим, но крайне важным достижениям ребенка. Например, замечать, как он сам научился делать уроки и собирать портфель, а также стал предупреждать о каких-то предстоящих мероприятиях.

«Научитесь задавать ребенку вопрос: „Как тебе это удалось?“ или „Как у тебя получилось?“ — тогда ребенок будет чувствовать и видеть, что замечаете его небольшие достижения и ежедневные усилия», — объяснила специалист.

Алексеева также порекомендовала спрашивать ребенка о его надеждах и чаяниях. Это касается как учебного года или четверти, так и написания контрольной или выезда куда-то вместе с классом.

«Не озвучивайте требования и стандарты, узнавайте, как ребенок себе представляет свою лучшую учебу», — подчеркнула Алексеева.

Опасные ошибки родителей

Эксперт отметила частые ошибки родителей, которые в погоне за успехами в учебе могут способствовать потере связи с ребенком. По мнению клинического психолога, взрослым не стоит требовать от детей стать лучшими буквально по всем предметам.

«Во-первых, ошибка требовать быть отличником вообще во всех предметах. Если у вашего ребенка есть способности или он склонен к изучению определенных наук, то допустите по остальным предметам просто достаточно хорошие оценки», — пояснила специалист.

Второй ключевой нюанс кроется в постоянном повышении требований к ребенку. По словам Алексеевой, так родители рискую превратиться в «ходячий анекдот».

«То есть быть родителем, как из анекдота, который всегда спрашивает: „Почему не пять?“. Это или отобьет в итоге мотивацию к учебе или взрастит невроз у вашего ребенка — и точно отразится на желании общаться с вами», — предупредила специалист.

Родителям следует помнить, что ребенок не будет вечно учиться в школе. И не все «идеальные оценки» пригодятся ему в будущем.

«И также не всегда можно будет после школьных лет требований вернуться к каким-то теплым и доверительным отношениям», — добавила Алексеева.

Психолог напомнила, что у ребенка в будущем появится еще множество способов стать отличником, однако теплые отношения с родными порой вернуть получается не всегда. Поэтому родители в первую очередь должны стать крепкой опорой, всегда и везде выступая на стороне ребенка.

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