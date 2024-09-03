На ВЭФ состоялось открытие дискуссионной платформы «Росконгресс-Урбан Хаб»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 38 0

Какой теме будет посвящена большая часть дискуссий?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Центральной темой «Росконгресс-Урбан Хаб» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет «город у воды». Об этом рассказала сооснователь градостроительного бюро Master’s plan Юлия Зубарик во время церемонии открытия международной дискуссионной платформы.

«Росконгресс-Урбан Хаб» открывает свои двери уже четвертый раз с неизменным успехом, отмечает Зубарик.

«Центральной темой на Восточном экономической форме стал „город у воды“. Все города Дальнего Востока и Арктики находятся на морских и речных путях. Этот важнейший фактор напрямую влияет на развитие городской среды, связей и человеческого капитала», — сказала предприниматель.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, у «Росконгресс-Урбана Хаба» намечена обширная программа в рамках ВЭФ.

«Много важных мероприятия с точки зрения обсуждения начиная от инфраструктуры городской среды, модернизации коммунальной инфраструктуры, мастер-планов», — отмечает он.

Он также добавил, что ему хотелось бы узнать настроения застройщиков, чтобы понимать перспективы строительства жилья на следующие несколько лет.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности».  Организатором платформы «Росконгресс-Урбан Хаб» является Фонд Росконгресс при поддержке Минстроя России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошло открытие ВЭФ-2024.

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