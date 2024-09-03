Искали четыре дня: пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой

Пропавшую четыре дня назад в Нижнем Тагиле школьницу нашли мертвой
Фото: 5-tv.ru
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Девочка отпросилась 31 августа погулять у папы, но так и не вернулась домой.
Тело 12-летней школьницы, пропавшей несколько дней назад в Нижнем Тагиле, найдено в доме возле стадиона «Юность». Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Ранее глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что ребенка на протяжении четырех дней разыскивали правоохранители и добровольцы.
«В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетней. Проверяются места возможного ее местонахождения. Отрабатываются связи ребенка, родственников и знакомых», — говорилось в сообщении на сайте ведомства от 1 сентября.
Известно, что последний раз ребенка видели 31 августа. Девочка отправилась гулять, отпросившись у папы, но так и не вернулась домой в назначенное время. Вскоре отец девочки обратился в полицию.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что найденную мертвой в коробке девочку мог убить родной отец.
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