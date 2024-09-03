Встречный иск: новые подробности в деле обманутой мошенниками Долиной

Удастся ли артистке вернуть свою элитную квартиру в центре столицы?

Хамовнический районный суд в Москве рассмотрит встречный иск, который подала покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной — Полина Лурье. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Так, 21 августа артистка подала иск на женщину, которая приобрела ее жилье в Хамовниках. Однако, в соответствии с законодательством, ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 28 августа Лурье подала встречный иск на Долину.

В середине августа стало известно, что народную артистку России развели мошенники. Ее убедили продать элитную квартиру в центре Москвы, а полученные с продажи деньги — около 180 миллионов рублей — перевести на якобы безопасный счет. В результате Долина лишилась и квартиры, и денег.

Сейчас Долина намерена через суд признать недействительной сделку по продаже элитной квартиры. Если суд примет ее сторону, то она получит недвижимость обратно, но при этом должна будет выплатить 112 миллионов рублей покупательнице — 34-летней матери-одиночке Полине Лурье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сможет ли Долина выиграть суд у Лурье.