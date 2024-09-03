Реальные риски: как кухонные тряпки могут быть источником заражения энцефалитом

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 35 0

Химик Панов: кухонные тряпки являются носителями опасных для человека инфекций

Реальные риски: как кухонные тряпки могут быть источником заражения энцефалитом

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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И как понять, что простая бытовая вещь несет настоящую опасность для здоровья?

Кухонные тряпки представляют реальную угрозу для здоровья человека. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказал кандидат химических наук Алексей Панов.

По его словам, влажная тряпка является идеальной средой для размножения вредоносных микроорганизмов, грибковых инфекций и плесени. В ткани могут обитать бактерии сальмонеллы, кишечной палочки и листерии. Все это несет риски возникновения аллергических реакций, проблем с желудочно-кишечным трактом, а также различные инфекции кожи и глаз. Не стоит исключать и более серьезные заболевания вроде менингита и энцефалита. Особенно опасны подобные патогены для детей.

Панов отметил, что при использовании одной и той же тряпки для ухода за разными поверхностями увеличивается опасность перекрестного заражения, когда, например, микробы с разделочной доски могут попасть на обеденный стол. В таком случае и его поверхность тоже станет потенциальным источником заразы.

«Для обеспечения безопасности и гигиены на кухне необходимо не просто мыть тряпки, а дезинфицировать их при помощи специальных средств и после этого высушивать насухо. Рекомендуется регулярно менять тряпки, особенно если они используются для мытья поверхностей, контактирующих с пищей. Или заменить многоразовые тряпки на одноразовые полотенца и салфетки», — объяснил эксперт.

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