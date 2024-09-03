Начальник не откажет: как правильно просить повышения зарплаты

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Карьерный эксперт Чукина: просить о повышении зарплаты нужно уверенно

Начальник не откажет: как правильно просить повышения зарплаты

Фото: www.globallookpress.com / Cold River Productions

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О чем нужно позаботиться заранее?

Чтобы убедить начальника в необходимости повысить вам зарплату — необходимо знать к нему правильный подход. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала карьерный эксперт Алена Чукина.

Для начала стоит заранее обдумать, за какие профессиональные достижения вы заслуживаете прибавки. Для конструктивного и аргументированного разговора важно с самого начала знать, чего вы хотите. Можно перечислить успешно выполненные проекты или сверхнагрузку, которые вы брали на себя.

Также, по мнению эксперта, стоит заранее прошерстить Интернет и узнать среднюю зарплату для вашей должности, после чего прописать доходный план с тремя суммами: минимальной, желаемой и амбициозной.

Момент разговора лучше тоже подгадать. Например, когда компания завершила удачный проект или просто показывает хорошую продуктивность. В кризисные времена подобные просьбы вызовут лишь гнев руководителя.

Во время самой беседы будьте спокойны и рассудительны. Если босс не готов к повышению зарплаты сейчас — обсудите возможность этого в будущем. Чтобы избежать тревоги перед важным разговором, успокойте себя мыслями о том, что ваши профессиональные заслуги ценятся на рынке труда и заслуживают достойного вознаграждения.

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