Хищные растения: какие домашние цветы провоцируют проблемы со здоровьем

Некоторые из них содержат опасные вещества.

Некоторые комнатные растения могут представлять угрозу для человека из-за наличия в них опасных токсинов. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала биолог Ирина Лялина.

По словам эксперта, в соке, листьях или цветах некоторых растений содержатся вещества, которые могут вызвать ожоги кожи и слизистых оболочек. Примерами таких недружелюбных комнатных обитателей являются молочай, диффенбахия, филодендрон и алоказия. Их сок при попадании в глаза провоцирует сильное раздражение, а при проглатывании может вызвать отек гортани.

Также специалист призвала аккуратнее обращаться с кактусами.

«Кактусы — их главная опасность в колючках. Они вонзаются глубоко в кожу и могут обломиться, так что вытаскивать их крайне непросто, а в месте ранки может возникнуть воспаление. Кроме того, сок кактусов крайне токсичен для животных», — предупредила биолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что консервированный горох может быть смертельно опасен.