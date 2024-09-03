Хищные растения: какие домашние цветы провоцируют проблемы со здоровьем

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 40 0

Биолог Лялина: комнатные растения могут быть ядовиты и опасны для для человека

Хищные растения: какие домашние цветы провоцируют проблемы со здоровьем

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые из них содержат опасные вещества.

Некоторые комнатные растения могут представлять угрозу для человека из-за наличия в них опасных токсинов. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала биолог Ирина Лялина.

По словам эксперта, в соке, листьях или цветах некоторых растений содержатся вещества, которые могут вызвать ожоги кожи и слизистых оболочек. Примерами таких недружелюбных комнатных обитателей являются молочай, диффенбахия, филодендрон и алоказия. Их сок при попадании в глаза провоцирует сильное раздражение, а при проглатывании может вызвать отек гортани.

Также специалист призвала аккуратнее обращаться с кактусами.

«Кактусы — их главная опасность в колючках. Они вонзаются глубоко в кожу и могут обломиться, так что вытаскивать их крайне непросто, а в месте ранки может возникнуть воспаление. Кроме того, сок кактусов крайне токсичен для животных», — предупредила биолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что консервированный горох может быть смертельно опасен.

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