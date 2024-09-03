«Я их вот так!» — Бьянка рассказала, как не попасться в руки мошенников

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 617 0

Бьянка не берет трубки от незнакомых номеров, поэтому ее не обманывали мошенники

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Телефонным злоумышленникам никогда не удавалось обвести артистку вокруг пальца.

Певица Бьянка призналась, что никогда не берет трубки от незнакомых номеров. Именно поэтому знаменитость ни разу не обманывали мошенники. Об этом она рассказала эксклюзивно 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио СуперДВИЖ».

«Попадались, но я их сразу вот так (распознаю — Прим.ред). Я понимаю и говорю: «Идите ***** (лесом — Прим.ред.) и кладу трубку», — сказала она.

Конечно, бывали случаи, когда певица разговаривала с незнакомцами по телефону, но с первых же секунд общения она распознавала недоброжелателей. Как советует Бьянка, чтобы не попасться на удочку телефонных мошенников, нужно просто не брать трубку с неизвестных номеров.

Однако со злоумышленниками артистке все же приходилось иметь дело — недавно воришки обокрали ее дом.

Ранее 5-tv.ru показал идеальную фигуру похудевшей на 35 килограммов Бьянки.

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