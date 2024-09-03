Умер конструктор советских подлодок Игорь Спасский

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 39 0

За свою жизнь он создал около 200 советских и российских субмарин.

Умер конструктор советских подлодок Игорь Спасский

Фото: Из открытых источников

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В Санкт-Петербурге скончался бывший глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Инженер, посвятивший всю свою жизнь разработке подводных лодок, скончался в возрасте 98 лет. Как отмечают в правительстве, с его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России.

За годы работы Спасский принял участие в создании более 200 советских и российских подлодок, включая субмарину «Курск». На основе его разработок и наработок была сформирована школа ученых и конструкторов, которые и по сей день продолжают его дело.

Губернатор северной столицы России Александр Беглов выразил свои соболезнования родным, близким и коллегам Игоря Дмитриевича.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер народный артист России Юрий Бацазов.

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