Умер конструктор советских подлодок Игорь Спасский

В Санкт-Петербурге скончался бывший глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Инженер, посвятивший всю свою жизнь разработке подводных лодок, скончался в возрасте 98 лет. Как отмечают в правительстве, с его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России.

За годы работы Спасский принял участие в создании более 200 советских и российских подлодок, включая субмарину «Курск». На основе его разработок и наработок была сформирована школа ученых и конструкторов, которые и по сей день продолжают его дело.

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