Квартира с подвохом: что проверить перед покупкой вторички

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 55 0

Оказалось, что не все теряют право на жилплощадь после ее продажи.

Какие документы проверить перед покупкой квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Адвокат Алешкин: перед покупкой вторички важно проверить историю квартиры

Покупка квартиры на вторичном рынке может обернуться проблемами, если после сделки выяснится, что другие люди имеют право жить в этом жилье. Что проверить перед покупкой, рассказал адвокат Андрей Алешкин в беседе с Life.ru.

В первую очередь специалист советует заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и посмотреть историю квартиры. Важно понять, как продавец получил жилье и сколько раз оно меняло владельцев.

Особенно внимательно нужно проверять квартиры, которые достались по наследству, были приватизированы или несколько раз продавались за короткое время.

«На практике встречаются ситуации, когда человек приобретает квартиру, оформляет право собственности, а спустя несколько месяцев или даже лет узнает, что на жилье претендуют третьи лица. И тогда начинаются судебные разбирательства, которые могут затянуться на годы», — сказал Алешкин.

Но одной выписки из ЕГРН недостаточно. Покупателю стоит выяснить, кто сейчас зарегистрирован в квартире и кто жил там раньше. Особенно важно проверить историю приватизации.

«Например, человек мог отказаться от участия в приватизации, но при определенных обстоятельствах сохранить право пользования квартирой даже после ее продажи. Получается, что новый собственник приобрел жилье, а выселить такого гражданина в судебном порядке может оказаться невозможно», — пояснил адвокат.

Отдельно нужно проверить, не нарушены ли права детей. Например, важно выяснить, есть ли у несовершеннолетних доли в квартире и использовался ли при ее покупке материнский капитал.

При этом сама регистрация ребенка в квартире не означает, что он является собственником. Возможность снять его с регистрационного учета зависит от конкретной ситуации.

Важно проверить и продавца

Проблемы могут возникнуть не только из-за самой квартиры. Адвокат советует проверить и продавца: не находится ли он в процедуре банкротства, нет ли у него судебных споров и не претендуют ли на недвижимость другие люди.

Отдельное внимание стоит обратить на состояние владельца квартиры. Если выяснится, что во время сделки человек не понимал значения своих действий или не мог ими руководить, договор могут попытаться признать недействительным.

«При наличии обоснованных сомнений в способности человека осознавать последствия продажи необходимо принимать дополнительные меры предосторожности. При этом ни одна справка не дает абсолютной гарантии от оспаривания сделки», — отметил Алешкин.

Перед покупкой адвокат рекомендует собрать все документы на квартиру и показать их независимому юристу.

Насторожиться стоит, если продавец торопит с оформлением сделки, отказывается показывать документы или не может объяснить историю квартиры.

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