Семейная пара самогонщиков погибла при взрыве газовых баллонов в Ленобласти
В результате загорелся дом, а на месте ЧП нашли поврежденное устройство для перегонки браги.
Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного управления СК России по Ленинградской области / sledcom47; 5-tv.ru
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В деревне Замостье Приозерского района Ленинградской области произошел взрыв двух газовых баллонов и самогонного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по региону.
«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года года в деревне Замостье Приозерского района Ленинградской области в одном из домов произошел хлопок от газового баллона с последующим возгоранием дома, в результате которого погибли двое супругов», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
На месте происшествия был найден поврежденный самогонный аппарат и другие бытовые приборы. Также спасатели обнаружили тела 64-летней женщины и ее 62-летнего мужа.
В настоящий момент проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить виновников гибели пожилой пары.
Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном хлопке бытового газа, который уничтожил квартиру в городе Кизел Пермского края. По версии следствия, двое жильцов в состоянии алкогольного опьянения решили демонтировать газовую плиту, в результате чего произошла утечка и воспламенение газа.
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