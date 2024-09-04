Семейная пара самогонщиков погибла при взрыве газовых баллонов в Ленобласти

В деревне Замостье Приозерского района Ленинградской области произошел взрыв двух газовых баллонов и самогонного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по региону.

«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года года в деревне Замостье Приозерского района Ленинградской области в одном из домов произошел хлопок от газового баллона с последующим возгоранием дома, в результате которого погибли двое супругов», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия был найден поврежденный самогонный аппарат и другие бытовые приборы. Также спасатели обнаружили тела 64-летней женщины и ее 62-летнего мужа.

В настоящий момент проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить виновников гибели пожилой пары.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном хлопке бытового газа, который уничтожил квартиру в городе Кизел Пермского края. По версии следствия, двое жильцов в состоянии алкогольного опьянения решили демонтировать газовую плиту, в результате чего произошла утечка и воспламенение газа.