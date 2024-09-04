Лиза Арзамасова показала их с Ильей Авербухом загородный особняк

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Фигурист много работает, чтобы обеспечить молодую жену и своих детей, в том числе подарить им жизнь в доме мечты.

Лиза Арзамасова показала их с Ильей Авербухом загородный особняк

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист и хореограф Илья Авербух недавно стали родителями второй раз — у их трехлетнего сына Льва появилась сестренка Лия. Мама и малышка оставались в роддоме дольше обычного срока, чем встревожили поклонников, но страхи оказались напрасными. По возвращении домой семья устроила вечеринку по случаю дня рождения Льва, в после перебралась за город.

Неделю назад Арзамасова побывала на презентации нового сезона одного из популярных телепроектов, но возвращение к светской жизни и работе пока все же отложила. В октябре ее можно будет увидеть на сцене со спектаклем, а пока — пара отдыха в кругу самых близких. В личном блоге актриса рассказала, как проводит время с мужем и детьми. Трогательное видео публикует 7Дней.ru.

За милыми кадрами с малышами и домашними питомцами, бегающими по травке, внимательные зрители без труда разглядят роскошь загородной жизни звезд. У них деревянный коттедж в классическом стиле, стоящий на большом зеленом участке в тени деревьев. Этот дом — плоды трудов Авербуха, который сейчас очень много работает ради будущего жены и детей.

Его старший сын от брака с коллегой Ириной Лобачевой Мартин уже взрослый парень, он вместе с избранницей живет в отдельной квартире. Молодая мачеха, судя по интервью и публикациям в соцсетях, быстро наладила общение с парнем, с которым у нее небольшая разница в возрасте — всего девять лет. Однако Мартин вырос и принял решение строить дальнейшую жизнь самостоятельно, на собственной территории.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лиза Арзамасова рассказала о своем состоянии после вторых родов и восстановлении.

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