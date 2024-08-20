«Немного в расфокусе»: Арзамасова о своем состоянии после вторых родов

Недавно семья отметила пополнение. Теперь актриса учится справляться с двумя детьми.

Актриса Елизавета Арзамасова постепенно приходит в себя после вторых родов. На днях в семье появилась девочка Лия. Об этом передает издание 7Дней.ru.

«Восстанавливаюсь потихоньку, напитываюсь солнцем, красками августа, терпким вкусом спелых яблок — особенно сегодня, словами поддержки от близких — всегда. Все еще витаю в облаках, немного в расфокусе мысли, для физической формы еще нужно побольше времени, но уже сейчас стараюсь войти в новый образ жизни с полной отдачей», — сказала звезда сериала «Папины дочки».

Роды актрисы прошли совсем недавно. Знаменитость родила 8 августа дочь от своего мужа — фигуриста Ильи Авербуха. Выписалась Елизвета 14 августа и сразу отметила день рождения их сына Льва. Мальчику исполнилось три года.

Авербух был настолько счастлив рождению девочки, что устроил для жены настоящее шоу. Он установил во дворе роддома небольшую площадку с искусственным льдом и встретил актрису на коньках. Он даже прокатился с малышкой на руках по льду и выразил надежду, что после такого дочка пойдет по его стопам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигурист Илья Авербух рассказал о талантах сына.