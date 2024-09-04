Умер отец хоккеистов Павла и Валерия Буре

В США скончался знаменитый пловец Владимир Буре — заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный призер Олимпийских игр (три бронзы и серебро) и двукратный призер чемпионатов мира по плаванию.

Владимир Буре — отец хоккеистов Павла и Валерия, которые выступали в Национальной хоккейной лиге. Оба — призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Владимиру Валерьевичу было 73 года на момент смерти. О его уходе из жизни сообщила в соцсетях жена сына Павла — Алина. За несколько недель до смерти Буре-старший был госпитализирован с сердечным приступом, до этого не раз жаловался на сильные боли. В 2017-м тренер также перенес инсульт, и едва не умер на операционном столе. Он месяц провел в коме, а когда пришел в себя — был вынужден заново учиться говорить и ходить.

«Ты навсегда в нашем сердце, ты лучший навсегда», — написала Хасанова.

Из большого спорта Владимир Буре ушел в 1979-м. После завершения карьеры он работал тренером по физподготовке в командах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Джерси», а также занимал пост вице-президента московского хоккейного клуба ЦСКА.

В 2000 и 2003 годах он становился обладателем Кубка Стэнли в качестве тренера по физподготовке «Нью-Джерси».

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