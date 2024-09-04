Арбузы и дыни из Херсонской области: как развивается сельское хозяйство в новом регионе РФ

Все больше заинтересованных в аграрном секторе компаний хотят вести там бизнес.

Сельскохозяйственный потенциал Херсонской области крайне высокий — уже 35 организаций подали заявки на регистрацию, чтобы вести связанный с этой сферой бизнес на новой территории РФ. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.

«Сейчас уже восемь структур зарегистрировались в свободной экономической зоне (действует в регионе. — Прим. ред.) и более 35 уже подали заявки, которые находятся на рассмотрении», — подчеркнул глава Херсонской области.

Сальдо пояснил, что сейчас в регионе активно выращивают различные бахчевые культуры, а также помидоры, вишню, черешню, абрикосы и персики. Он также подчеркнул, что более миллиона пахотной земли находится на левобережной части Херсона.

Губернатор добавил, что сейчас активно поставляются арбузы и дыни в самые разные субъекты Российской Федерации. При этом Крым оказался на первом месте из-за близости к региону, туда же отправляется и другая продукция. Речь идет о соусах, закатках, варенье и прочем.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Сальдо назвал количество выданных жителям Херсонской области паспортов РФ.