Арбузы и дыни из Херсонской области: как развивается сельское хозяйство в новом регионе РФ
Сальдо рассказал о развитии сельскохозяйственного сектора Херсонской области
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Все больше заинтересованных в аграрном секторе компаний хотят вести там бизнес.
Сельскохозяйственный потенциал Херсонской области крайне высокий — уже 35 организаций подали заявки на регистрацию, чтобы вести связанный с этой сферой бизнес на новой территории РФ. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.
«Сейчас уже восемь структур зарегистрировались в свободной экономической зоне (действует в регионе. — Прим. ред.) и более 35 уже подали заявки, которые находятся на рассмотрении», — подчеркнул глава Херсонской области.
Сальдо пояснил, что сейчас в регионе активно выращивают различные бахчевые культуры, а также помидоры, вишню, черешню, абрикосы и персики. Он также подчеркнул, что более миллиона пахотной земли находится на левобережной части Херсона.
Губернатор добавил, что сейчас активно поставляются арбузы и дыни в самые разные субъекты Российской Федерации. При этом Крым оказался на первом месте из-за близости к региону, туда же отправляется и другая продукция. Речь идет о соусах, закатках, варенье и прочем.
Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Сальдо назвал количество выданных жителям Херсонской области паспортов РФ.
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