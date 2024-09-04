«Новое дыхание»: певица Алсу рассказала о жизни после развода

Артистка рассказала о трех вещах, которые помогли пережить ей тяжелый период.

Певица Алсу призналась, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым ей было трудно, так как она впервые осталась одна. Однако сила духа, поддержка близких и творчество помогли ей встать на ноги. Об этом знаменитость рассказала KP.RU.

«Так сложилось, что до замужества я была под опекой своего отца, потом, во время брака, под опекой своего мужа. Я на сто процентов самостоятельной никогда и не была. Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу <…> Но оказалось, я намного сильнее, чем я думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание», — рассказала о своих чувствах артистка.

У исполнительницы хита «Зимний сон» сейчас много проектов, за которые она с удовольствием берется. Работа окрыляет певицу. Музыка для нее — это дополнительная энергия.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись 27 августа после 18 лет брака. За это время у них появилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. В такой нелегкий период наследники служили маме опорой и поддержкой.

Певица также подчеркнула, что справиться с болью ей помогли любимые поклонники, которые вместе с ней уже более 20 лет.

«За эти месяцы услышала столько слов поддержки и любви от людей, которые меня лично не знают. И эти добрые слова очень помогли мне пройти этот непростой период. Оказалось, рядом много хороших людей. Это действительно дар, который я ценю», — призналась Алсу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат назвал причину развода певицы Алсу с Абрамовым.