«Новое дыхание»: певица Алсу рассказала о жизни после развода
Певица Алсу призналась, что пережила развод благодаря музыке
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Артистка рассказала о трех вещах, которые помогли пережить ей тяжелый период.
Певица Алсу призналась, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым ей было трудно, так как она впервые осталась одна. Однако сила духа, поддержка близких и творчество помогли ей встать на ноги. Об этом знаменитость рассказала KP.RU.
«Так сложилось, что до замужества я была под опекой своего отца, потом, во время брака, под опекой своего мужа. Я на сто процентов самостоятельной никогда и не была. Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу <…> Но оказалось, я намного сильнее, чем я думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание», — рассказала о своих чувствах артистка.
У исполнительницы хита «Зимний сон» сейчас много проектов, за которые она с удовольствием берется. Работа окрыляет певицу. Музыка для нее — это дополнительная энергия.
Алсу и Ян Абрамов официально развелись 27 августа после 18 лет брака. За это время у них появилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. В такой нелегкий период наследники служили маме опорой и поддержкой.
Певица также подчеркнула, что справиться с болью ей помогли любимые поклонники, которые вместе с ней уже более 20 лет.
«За эти месяцы услышала столько слов поддержки и любви от людей, которые меня лично не знают. И эти добрые слова очень помогли мне пройти этот непростой период. Оказалось, рядом много хороших людей. Это действительно дар, который я ценю», — призналась Алсу.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат назвал причину развода певицы Алсу с Абрамовым.
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