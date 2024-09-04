В квартире подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле нашли секс-игрушки

Правоохранительные органы обнаружили секс-игрушки в квартиле подозреваемого в убийце школьницы в Нижнем Тагиле. Об этом агентству URA.RU рассказала соседка подозреваемого.

Собеседница издания пояснила, подозреваемый в убийстве мужчина отправил ее мужу голосовое сообщение, которое они показали оперативникам. Правоохранители взяли стали переписываться с ним от имени соседки и ее супруга.

«Он про эти игрушки ответил, что мол мужики с работы прикололись и ему подарили», — рассказала женщина.

Она также добавила, что мужчина «все время искал женщину» — спутницы у предполагаемого убийцы не было.

Известно, что последний раз ребенка видели 31 августа. Девочка отправилась гулять, отпросившись у папы, но так и не вернулась домой в назначенное время. Вскоре отец девочки обратился в полицию. Только 3 сентября тело пропавшей школьницы обнаружили в подвале многоэтажного дома, на нем были зафиксированы следы насильственной смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранительные органы уже задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле. Возбуждено уголовное дело.