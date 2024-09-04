«Проблема есть»: как Запад оказывает давление на экономические отношения РФ и Китая

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 58 0

Глава ТПП Катырин: Запад вмешивается во внешнеторговые отношения РФ и КНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

США и их союзники отслеживают, с какой страной у России начинает расти товарооборот.

Страны Запада вмешиваются во внешнеторговые отношения России и Китая. Такое заявление сделал председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в студии «Известий».

«Проблема есть, и она достаточно серьезная. <…> Их (США. — Прим. ред.) союзники в первую очередь нацеливают на главных наших партнеров. В данном случае, это КНР. Смотрят, где у нас начинает расти товарооборот, где начинается активное движение внешнеторговое», — сказал он.

Это касается аспектов финансов и логистики, то есть судов, контейнерного парка, перевозки сжиженного газа и взаиморасчетов. Китай в этом вопросе — самая большая проблема, потому что он самый крупный по объему партнер России.

Как отметил Катырин, Запад намерен ввести вторичные санкции против банков. Дело в том, что многие организации «вышли из игры», поэтому сегодня обсуждается создание альтернативной системы, которая позволит вести взаиморасчеты в цифровом виде.

«Тема есть. Работает и правительство, и деловые круги. Предложение сформулирует правительство, а дальше уже Центральный банк», — подчеркнул Катырин.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что РФПИ и XY Group инвестируют в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике. Соглашение было подписано на полях ВЭФ-2024, который проходит в эти дни во Владивостоке.

Тема:
ВЭФ-2024
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