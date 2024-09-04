«Большие возможности»: глава РФПИ назвал Малайзию важным стратегическим партнером РФ

Такое заявление Кирилл Дмитриев сделал на полях ВЭФ.

Существуют большие возможности для расширения сотрудничества России и Малайзии. Об этом заявил гендиректор фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Также сегодня очень важный день, потому что присутствует делегация из Малайзии в России. Мы провели сегодня переговоры с делегацией из Малайзии. Видим очень большие возможности для расширения сотрудничества России и Малайзии», — сказал он.

Дмитриев отметил, что Малайзия намерена привлекать российских туристов и стремиться к тому, чтобы Россия инвестировала в туристическую структуру. Кроме того, малайзийские компании также демонстрируют готовность выходить на рынок РФ.

«Малайзия — важный стратегический партнер России», — подчеркнул гендиректор РФПИ.

Дмитриев добавил, что после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, которая состоится 4 сентября, сотрудничество стран, возможно, еще больше расширится.

Кроме того, Малайзия планирует стать еще одним членом БРИКС. Что, в свою очередь, указывает на роль международного союза как объединения Глобального Юга.

«Мы считаем, что именно вокруг БРИКС можно создавать ту инфраструктуру платежей, ту инфраструктуру взаимодействия, которая основана на равноправии, которая не следует каким-то западным навязанным стандартам ведения бизнеса», — отметил Дмитриев.

Кроме того, РФПИ будет предлагать решение по платежным системам между странами-членами БРИКС, а также внедрять другие элементы финансовой инфраструктуры.

Также фонд намерен вести проекты по искусственному интеллекту и создавать единый рынок торговли углеводородными единицами в рамках БРИКС.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ и Мьянма договорились обменяться опытом в сфере борьбы с коррупцией. Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с зарубежным коллегой на полях ВЭФ-2024.