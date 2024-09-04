Помощь от государства: в Минэкономразвития рассказали о финансировании проектов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 39 0

Замминистра экономики Торосов: в 2024 году выделили 575 миллиардов на проекты

Помощь от государства: в Минэкономразвития рассказали о финансировании проектов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

В этом году было уже было выделено на эти цели более 575 миллиардов рублей.

В 2024 году государство выделило на финансирование проектов более 575 миллиардов рублей. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики РФ Илья Торосов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В студии «Известий» он поделился планами относительно финансирования проектов в 2024–2025 году.

«В 2024 году уже профинансировано более 575 миллиардов. Это, прежде всего, это проекты инфраструктуры, проекты «Ростеха», — рассказал он.

Он добавил, что на «Ростех» было потрачено 172 миллиардов рублей. До конца года планируется профинансировать еще несколько проектов на сумму около 700 миллиардов рублей.

«(В них. — Прим. ред.) входят проекты „Ростеха“, а также ЖКХ (18 миллиардов рублей), дорога Казань — Екатеринбург (55 миллиардов рублей) и крупные проекты по переработке нефти и газа», — отметил Торосов.

Кроме того, в 2025 году планируется выделить 300 миллиардов рублей на Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ).

Помимо этого, в планах есть и инфраструктурные проекты в сфере нефтегазовой промышленности — туда выделят около 300 миллиардов рублей. Возможно, в список планов будет включен лизинг водных судов на 56 миллиардов рублей, отметил Торосов.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. В нем принимают участие представители более чем 70 стран мира.

Участники обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что «Россети» вложат более 600 млрд рублей в инфраструктуру Дальнего Востока до 2029.

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