«Россети» вложат более 600 млрд рублей в инфраструктуру Дальнего Востока до 2029

«Россети» намерены инвестировать более 600 миллиардов рублей в развитие инфраструктуры Дальнего Востока с 2024 по 2029 год. Такое заявление сделал гендиректор компании Андрей Рюмин на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Новая энергия Дальнего Востока», ее провел глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

Рюмин рассказал о проектах в сетевом комплексе Дальнего Востока. По его словам, за последние годы регион стал одним из наиболее главных инвестиционных центров. Реализация промышленных и транспортных проектов, подчеркнул он, стимулирует повышение энергопотребления.

«Для надежного электроснабжения регионов, подключения новых потребителей необходимы дополнительные сетевые мощности. Поэтому развитие инфраструктуры Дальнего Востока будет приоритетной задачей компании „Россети“ на ближайшую перспективу», — заявил Рюмин.

В период с 2024 по 2029 год, как запланировано, будет введено в эксплуатацию свыше 8,5 тысячи километров линий электропередачи и почти 4,5 тысячи МВА трансформаторной мощности. Одни из главных задач — завершение работ по второму этапу электроснабжения Восточного полигона ж/д, а также создание транзистор 220 кВ, чтобы объединить на параллельную синхронную работу энергосистемы Сибири и Востока.

Кроме того, продолжается реализация проектов по присоединению к сетям генерации в Приморском и Хабаровском краях, Якутии, резидентов территорий опережающего развития, промышленных и логистических комплексов. «Россети» также планируют построить линию электропередачи системного значения от Приморской ГРЭС до нового питающего центра 500 кВ «Варяг».

Это поможет снизить риски энергодефицита на юге Приморья, где находятся Владивосток и экспортные порты.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.

В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РЖД рассказали о задачах развития Восточного полигона. Руководитель компании Олег Белозеров выступил на ВЭФ-2024.