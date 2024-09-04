На ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей

Речь идет в том числе и об использовании криптовалют.
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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Вопрос формирования независимой платформы для проведения трансграничных платежей в рамках международных объединений требует более активной проработки. Речь идет в том числе и об использовании криптовалют. Такое заявление сделал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) Александр Шохин.
Он выступил на сессии Восточного экономического форума «Кооперация в большой Евразии: опыт развития производственных цепочек ЕАЭС, ШОС и БРИКС». Шохин назвал создание самодостаточной системы трансграничных платежей и расчетов одной из ключевых тем.
«Речь идет не только о расширении торговли в национальных валютах. Мы видим, что сейчас мы очень продвинулись в использовании цифровых финансовых активов — криптовалют в трансграничных расчетах в соответствии с законодательством РФ», — подчеркнул Шохин.
Он указал на необходимость проработки данного аспекта, поскольку идет отставание от требований времени и от запросов бизнеса. Кроме того, отметил Шохин, на повестке дня стоит проработка запуска платформы BRICS Bridge, призванной заниматься расчетами в нацвалютах. Рассматривается и множество других инициатив.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники форума — представители более 70 стран мира — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях ВЭФ-2024 назвал Малайзию важным стратегическим партнером, который намерен стать еще одним членом БРИКС.
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