Глава Минкультуры РФ оценила развитие российского кинематографа

На данный момент 82% проката в кинотеатрах составляют фильмы российского производства. Об этом глава Министерства культуры России Ольга Любимова рассказала в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«До этого 70–75% от проката были американские фильмы и 30% — за это бились российские фильмы. <…> Теперь 82% — это российские фильмы», — рассказала министр культуры.

Она подчеркнула, что по уровню кассовых сборов страна вернулась к тому уровню, что был до пандемии. Если в 2021 году выручка составляла 40 млрд рублей, то в 2023 году — 39 млрд рублей с учетом уменьшения количества зарубежных фильмов в прокате.

Кроме того, Любимова отметила, что к кино российского производства начали относиться иначе. По ее словам, за все время существования отечественного кинематографа в новейшей истории в стране было порядка 30 фильмов, которые собрали 1 млрд кассовых сборов. При этом семь из них были выпущены в этом году.

«Я жду от кино не сборов с точки зрения денег, а количества желающих пойти на российские фильмы», — добавила она.

Глава Минкультуры поделилась, что пять лет назад продюсеры могли сказать, что «детское кино не будет существовать в России», однако теперь режиссеры сражаются за возможность снять современную версию любимого отечественного проекта.