Воспользовалась доверчивостью: суд отложил заседание по делу о наследстве Шукшина

После смерти писателя его супруга осталась ни с чем.

Таганский районный суд Москвы в очередной раз отложил заседание по делу о наследстве писателя Василия Шукшина. Адвокат вдовы Лидии Шукшиной Юлия Вербицкая рассказала корреспонденту 5-tv.ru о ходе судебного процесса.

После смерти Василия Шукшина 2 октября 1974 года суд поделил права на его произведения таким образом: по 2/10 получили его вдова Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака Екатерина, по 3/10 — сестры Ольга и Мария. Но Лидия Николаевна передала свою долю Марии. Младшая — Ольга — оспаривает этот договор.

Ольга обратилась в суд с требованием признать недействительность договора об отчуждении авторских прав на произведения отца, который заключили ее мать и сестра.

«Психолог подтвердил, что Лидия не понимает суть сделок, так как ее доверчивостью пользуются разные люди. Ошибочно считать, что подписанная под диктовку расписка является действительной», — сообщила Вербицкая.

По словам юриста, заслуженная артистка России Мария Шукшина заставила мать написать соглашение под диктовку. При этом пожилая вдова писателя не всегда понимает суть документов, которые ей дают подписывать, и абсолютно доверяет своей дочери.

Судебное заседание, которое должно было состояться 4 сентября, перенесли из-за отсутствия контакта между сторонами процесса. Лидия Шукшина сейчас чувствует себя очень плохо и находится в депрессии, заключила Вербицкая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери.