В ЭИСИ обсудили важность формирования гражданского просвещения россиян

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Эксперты высказали свое мнение по поводу данной темы в рамках круглого стола.

В ЭИСИ обсудили важность формирования гражданского просвещения россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Одна из главных задач государства заключается в формировании системы гражданского просвещения. Об этом сообщила директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ Антонина Селезнева в рамках круглого стола на тему «Просветительская деятельность России XXI века», который прошел в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

«Единая целостная система гражданского просвещения как раз и будет направлена на достижение одной из важнейших национальных целей развития — воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, которая разделяет традиционные российские духовные и нравственные ценности», — подчеркнула она.

В ходе мероприятия свое мнение также высказал член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров. Он отметил, что представители данного движения стараются отойти от догматики в образовании.

Во время круглого стола эксперт ЭИСИ Александр Рудаков, в свою очередь, подчеркнул, что РФ не повторяет стереотипы западных стран в просвещении, создавая собственную качественную систему.

Во время встречи спикерам также удалось обсудить необходимость гражданского просвещения для формирования созидательной деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лебедев обсудил на ВЭФ возможность развития технологий без креатива.

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