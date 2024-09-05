«Требуется исправление ровных зубов»: малоизвестная стоматологическая правда

Головная боль может быть поводом обратиться к стоматологу.

Брекеты ставят не только для выравнивания зубов, но и для лечения ортодонтических нарушений. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал стоматолог-терапевт, ортопед, хирург Артур Тумашевич.

«Бывают ситуации, когда требуется исправление действительно прямых зубов, требуется ортодонтическое лечение», — заявил специалист.

Тумашевич объяснил, что помимо эстетических проблем, бывают функциональные. К ним можно отнести неправильное расположение челюстно-лицевого сустава от рождения или в результате травмы. К тому же, после выравнивания может искривиться зубной ряд, который необходимо контролировать.

К симптомам, которые могут свидетельствовать о необходимости обратиться к стоматологу, можно отнести: головные боли, мигрени, боли в шее, головокружение.

Специалист проведет ряд обследований и сможет с точностью понять, в чем крылась причина мучений. После этого он назначит лечение.

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