Обратитесь к стоматологу! — Как флюс может убить человека

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 39 0

Стоматолог Геворкян: флюс может дать осложнения и привести к смерти человека

Обратитесь к стоматологу! — Как флюс может убить человека

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Обычный кариес может привести к страшным последствиям.

Возникающий на надкостнице зуба флюс может привести к смерти человека из-за возникших осложнений. Если воспаление вовремя не вылечить, то осложнение (флегмона) может привести к инфекции, которая распространится по тканям. Это приведет к сепсису — заражению крови, а также тромбозу. Об этом «Доктору Питеру» рассказал стоматолог-хирург Вартан Геворкян.

Флюсом называют периостит челюсти. Это острое или хроническое воспаление надкостницы, которое затрагивает обычно один или два зуба. При этом заболевании человек чувствует сильную зубную боль, у него краснеют глаза, появляется отек, повышается температура.

В случае появления первых симптомов нужно незамедлительно обратиться к стоматологу-хирургу. Ведь если не сделать этого, то появятся осложнения. Учитывая обильное кровоснабжение и близкое расположение головного мозга, последствия флегмоны могут быть фатальными.

Также из-за периостита может возникнуть остеомиелит челюсти. Эта опасная патология может привести к воспалению костной ткани.

При лечении флюса врачи устраняют очаг инфекции. Может быть и такое, что придется удалить зуб. Хирург индивидуально принимает решение о лечении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что врач посоветовал отказаться от декоративных брекетов.

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Обратитесь к стоматологу! — Как флюс может убить человека

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